CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok yoğun ve ağır bir gündemi bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, iç ve dış politikada, eğitimde, ekonomide sorunlar varken Türkiye'nin İstanbul seçimlerine kilitlendiğini, bunun çok acı bir olay olduğunu söyledi.



İnsanların sandıklara gittiğini, oylarını kullandığını, seçimin yapıldığını daha sonra itirazların gereğinin yerine getirildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi geriye dönüp biz bu seçimi nasıl iptal ettirebiliriz, bunun arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Demokrasi kültürünü katlediyoruz. Bir kişinin talebine göre devleti şekillendirmeye, bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya ve sonuçlandırırken de onun beklentilerine uygun kararlar çıkarmaya çalışıyoruz. Vahim bir tablo. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo" diye konuştu.



"YSK BASKILARA BOYUN EĞMEMELİ"



Kılıçdaroğlu, bugün tekrar toplanan YSK'yı 7 madde için göreve çağıracağını, bu maddelerin demokrasi tarihinin önemli maddeleri olacağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:



"Birinci maddemiz şu, YSK'ya çağrı yapıyorum. YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır.



İkinci maddemiz YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.



Üçüncü madde YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır.



Dördüncü madde YSK, demokrasi değil seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine 'dur' demek zorundadır.



Beşinci madde 'YSK, hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu', buna açık ve net cevap vermek zorundadır.



Altıncı madde YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? Bunu demokrasiden yana kararlılığıyla göstermek zorundadır.



Yedinci madde özetle YSK, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak zorundadır. Bu YSK'nın tarihsel görevidir. YSK alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan, beraberlikten, huzurdan, birlikte yaşamaktan, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yanayız. Üstünlerin hukukundan yana değiliz."



Kılıçdaroğlu, tarihsel bir sorumluluğu bulunan YSK'nın bu aşamada alacağı kararla Türkiye'de demokrasinin önünü açacağını, bunu hatırlatmanın görevleri olduğunu belirtti.

AKŞENER: TÜRKİYE'DE 10 GÜN BOYUNCA BİR KAOS YAŞANMAKTADIR



Akşener'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:



''17 yıldır iktidarsınız. 17 yıldır seçim yapılıyor bu ülkede ve iddiasınız hep Türkiye'de sandık güvenliği muhteşem oldu. AK Parti kazandığında muhteşem karşısında bir başka siyasi partinin adayı kazandığı zaman da hile var. Temel problem eğer sandık güvenliğini sağlayamamışsanız suçlusu sizsiniz. Bostan korkuluğu muydunuz? 3 ay ikamet etme zorunluluğu olan yasadaki zorunluluğu siz kaldırdınız. İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım 2 oyla kazanmış olsaydı biz bunları konuşuyor olacak mıydık? Büyükçekmece'de okullara gidip 15 yaşındaki çocuklara ifade verdiren polis marifetiyle ifadeler alan seçim anlayışı olamaz. Türkiye'de böyle bir şey Evren döneminde bile görülmedi. Sandık görevlilerinin asker olduğuna dair şikayet var Sayın Erdoğan'ın ağzından. Kocaeli'de köylerde imamlar görevlendirildi. Köylerde sandık başkanı olan imamlarımız var. Bunları tayin eden sizsiniz. Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda niye mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz?

''12 EYLÜL'DE BUNU YAŞAMADIK''



Türkiye'de 10 gün boyunca bir kaos yaşanmaktadır. İnsanların heyecanı huzuru ortadan kalkmıştır. Sayın Erdoğan beceriksiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen sinirini milletimiz üzerinden çıkarmak istiyorsa yanlıştır. Bir fatura kesilecekse o faturayı önce damadının önüne koymalıdır. İçişleri Bakanı'na o faturayı kesmelidir. Millete öküz diyen o milletvekiline faturayı kesmelidir. AK Parti'nin adayları Türkiye genelinde kazanıncaya kadar seçim yapın. Böyle bir şey olabilir mi? 12 Eylül'de biz bunu yaşamadık. Sayın Bahçeli'nin büyükşehirleri seçelim gerisini kendileri atasın teklifinin Türkiye'yi eyaletlere bölme anlamını taşıyan bir teklif olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.



''MECLİS BAŞKANLIĞI'NA BİNALİ YILDIRIM'I ADAY GÖSTERİN''



Kulak çekin demiştim o sandıklarda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için tekrar aday olduğunda kulağı kopar morartılır o kulak. Sayın Binali Yıldırım siz bu ülkede başbakanlık yaptınız meclis başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz partinizin içindeki beceriksiz insanların ortaya koyduğu tavrın önüne geçtiniz. Söyledik istifa ettiniz. Buradan teklifte bulunmak istiyorum Sayın Yıldırım, Sayın Erdoğan Mustafa Şentop'u istifa ettirin Meclis Başkanlığı'na Binali Yıldırım'ı aday gösterin.''

VİDEO: BÜYÜKÇEKMECE'DE ''SAHTE SEÇMEN'' İNCELEMESİ SÜRÜYOR