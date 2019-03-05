CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasında kendisine ''Bay Kemal'' diye seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine de yanıt verdi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bir pozitif ayrımcılık bekliyorum Sayın Başkan. Bir mahalle diğer mahallelere göre daha yoksulsa daha fakirse oraya hizmeti daha fazla götüreceksin. Mersin bir Anadolu'dur. Mersin dünyanın en güzel kentlerinden birisidir. Nehiri var tarlası var ama cennette yoksulluk yaşayanlar da var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti yeniden inşa etmek bunu yapmak zorundayız. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız herkesin aşı işi olacak. Ana felsefemiz bu. Bugün Türkiye'nin en temel sorunu işsizliktir. 7 milyon kişi işsizse bir ülkede o ülkede huzur olmaz. Sarayda oturanların işsizlik yoksulluk derdi yoktur. Hayat pahalı mutfaklarda yangın var. Bunu söylediğim zaman sarayda oturan zat Bay Kemal yine konuşuyor diyor. Bay Kemal namuslu adamdır haram yemez. Bay Kemal dürüst adamdır. Bay Kemal oğluna telefon edip oğlum paraları sıfırladın mı demez. Bay Kemal bu ülkenin silah fabrikalarının Katar'a satılmasına karşı çıkar. Bay Kemal bu ülkenin onurunu namusunu korumak için her şeyi yapar.

1 Nisan'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Bütün Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.

Mersin'de bir oyun oynandı. Mersin Büyükşehir Belediye başkanı başka bir partiden olabilir. O belediye başkanı seçime girmesin diye kumpas kuruldu ve seçime girmesi engellendi. Aynı partiye Ankara'da da kumpas kurmayı istediler. 15 milletvekili verdik. Seçimlere girmesin diye Mersin'de kumpas kuruldu. Mersinliler kumpasa izin vermeyeceksiniz.''