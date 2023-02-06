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Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da belediyelerin yardım için harekete geçtiğini açıkladı.



Kılıçdaroğlu, "51 belediyemiz 707 araç gönderdi. 36 bin 347 personel deprem bölgesinde görevde. Gıda ve yardım malzemeleri gönderildi. 15 içme suyu TIR'ı, 21 gıda tırı, 9 mobil mutfak TIR'ı, 42 bin 500 battaniye, 15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi." dedi.

"BU TÜR ACILARI BELLİ ARALIKLARLA YAŞIYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Depremin yaşandığı her yer de bir genel başkan yardımcısoı görevlendirildi. Bir telefon hattı kurduk. Çok sayıda yardım talebi geliyor. AFAD'ın karşılamaması halinde belediye başkalarımız elinden gelen çabayı gösteriyor.



Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Bu tür acıları belli aralıklarla yaşıyoruz. Bunun önlemini akılcı politikalarla almak en büyük arzumuz. Milletimizin başı sağ olsun. Hep birlikte gönlümüz ve dualarımız o bölgede.



Bölgede çalışan arama kurtarma yetkilileri var. Hayat kurtaran herkese yürekten teşekkür ediyoruz.



Olay yansıdığı andan itibaren Genel Merkez'e geldik.



51 belediyemiz 707 araç gönderdi. 36 bin 347 personel deprem bölgesinde görevde. Gıda ve yardım malzemeleri gönderildi. 15 içme suyu TIR'ı, 21 gıda tırı, 9 mobil mutfak TIR'ı, 42 bin 500 battaniye, 15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi.

Gün birlik günü, beraber olma, sorunlara hakim olma ve sorunları da çözme konusunda da güçlü bir irade koyma günü aslında. Evet AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil. Az önce de ifade ettim. Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim.

İnşallah can kaybımız fazla olmaz. Kurtarma ekiplerine minnet borçluyuz.