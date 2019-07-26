Kılıçdaroğlu: AK Parti Türkiye için sorun üreten bir parti haline gelmiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuştu.



CHP liderinin konuşmasından satır başları;

Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi siyasal iktidara duyulan güvensizliktir. Güvensizlik üzerine siz geleceği inşa edemezsiniz.

Bir kişinin sözleriyle yasama yürütme ve yargı yürütülürse o bir kişinin yaptığı hata toplumu etkiler.

Hangi gerekçeyle milli gelirde 135 milyar dolar düşüş oluyor. Toplam gelir düşünce kişi başına gelir de 1173 dolar düştü. Mutfaklarda yangın var diye boşuna demiyoruz.

Gelir dağılımında büyük bozukluklar var. Gelir dağılımındaki bozukluğun bunu beslediğini anlatmamız gerekiyor.

Türk lirasına güven yok olmuş durumda. Bankalardaki mevduatın yüzde 51'den fazlası dolar mevduatı. Geldiğimiz nokta budur. Bunu tetikleyen tek adam rejimidir.

Türkiye'nin itibari zedelenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukukun üstünlüğü konusunda geriye gidiyor. Basın özgürlüğü açısından geriledir. 134 medya çalışanı cezaevinde.

Yargıya güven yüzde 30'lara gerilemiş durumda. Gazi Meclis'in yetkileri çoğunlukla elinden alındı.

Borçlanmanın bedeli olarak Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti teslim edilmiştir.

Tek adam rejiminde Türkiye büyük ölçüde üretimden koparıldı. Her şeyi ithal etmeye başladı. Çiftçimiz perişan vaziyette biz dışarıdan getiriyoruz.

Hazineyi bakkal bile yönetemeyen damada teslim ettiniz. Baba - oğul devleti yönetiyorlar. Türkiye tarihinde böyle bir şey var mıdır? Fakirlik bilmeyen birine mutfaktaki yangını çöz diyorsunuz; Haberi bile yok.

Asgari ücret 2020 lira açlık sınırı 2124 lira. Tek adam rejiminin asgari ücretlilere getirdiği yük bellidir. Parlamentoya bir yasa teklifi getirdiler. Belli kişileri kurtarmak için 400 milyar lira ayrılması hedefleniyor. Çiftçiyi, esnafı, işçiyi kim kurtaracak bunlar belli değil.

İşsiz sayısı 8,5 milyona dayandı. Türkiye tarihinde bir rekordur. Sosyete damat 15 paket açıkladı. Her paketin ardından işsizlik arttı. İşsizlik artınca yozlaşma da artıyor. Meclis'in duvarına kadar geldi bunlar.

2013'te 12 bin 480 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin 2023'te 12 bin 484 olması hedefleniyor. Bu heba edilmiş 10 yıl demek.

AK Parti'nin çözüm üretme kapasitesi bitmiştir. AK Parti artık Türkiye için sorun üreten bir parti haline gelmiştir.