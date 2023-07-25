Kılıçdaroğlu: Akaryakıt zammı ekonomik soykırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Merkez Bankası'nın rezervi eksi 48 milyar dolar. Türk Lirası'na güven tamamen kaybolmuş vaziyette. Bankada parası olanlar döviz üzerinden tutuyorlar paralarını. Türkiye sana borcumun ana parasını ödeyemiyorum diyor. Sana ana parayı ödemem için bana borç ver diyor. Faizini de ödeyemiyorum, faizi ödemem için de borç ver. Ayrıca bütçede açığım var bunu kapatmam için bana borç ver.

İnsanlar icradan kaçınmak için adreslerini değiştiriyorlar. Hükümet yetkiyi aldı bu tabloyu değiştirmek istiyor. Yeni vergiler getiriyor. MTV için AYM'ye başvurduk, inşallah kısa zamanda karar verirler. Vergi ve zam dışında bir şey yapılmadı. TBMM'ye ek bütçe getirdiler. Saygın bir yatırım kuruluşu var bütçede bir hesaplama yapıyor. Vergiler ve zam gelince hükümet 265 milyar lira gelir elde edecek diyor.

"DEVLETİN BORCU 900 MİLYAR LİRA ARTTI"

Oysa mayıstan hazirana devletin borcu dövizdeki hareketten dolayı 900 milyar lira arttı. Bunu bize borç verenler de iyi biliyor. Kimse parasını çöpe atar mı. Limanları, arsaları, arazileri, fabrikaları vereceksin bana ben çalıştıracağım diyorlar. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. O nedenle biz yapılan uygulamayı ekonomik bir soykırım olarak tanımlıyoruz.

"DOLARLA İHALE ALANLARA HİZMET EDİYOR"

Alınan önlemler dışında bir israf genelgesi yok. Sarayda her şey mükemmel. Sarayın itibarı denilerek bir israf genelgesi çıkaramazsınız. Çaldıkları ile biriktirdikleri servet var. Bunların karşılığına baktığınızda Erdoğan hükümeti kimlere hizmet ediyor; dolarla ihale alanlara, fiyat garantisi alanlara, dolarla devlete borç verenlere. Başkasının kefaretini milletin sırtına yıkıyorsunuz."

