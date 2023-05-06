Kılıçdaroğlu: Bu ülke bir değişim istiyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan mitinginde konuştu.



''OYLARINIZLA TÜRKİYE'DE DEĞİŞİME İMZA ATACAKSINIZ''

14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, ''Gençler size sözüm var Türkiye'nin kaderini değiştirecek sizlersiniz. Demokrasiden alın terinden yana olacak mısınız? Helal oylarınızı kullanıp Türkiye'de bir değişime imza atacaksınız.'' dedi.

''Artık bu ülke bir değişim istiyor.'' ifadesini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



''KAVGA BİTECEK, HERKESLE KUCAKLAŞIP, SELAMLAŞACAĞIZ''

''Bay Kemal gelirse sosyal yardımları kaldıracak. Bu Bay Kemal gelirse engellilere yardımı kaldıracak.' dediler. Niye kaldıralım? Akıl mantık var. Kavga bitecek, kucaklaşacağız selamlaşacağız. Herkesin kimliğine inancına yaşam tarzına saygı göstereceğiz.''

