Kılıçdaroğlu'dan '3 milletvekili' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gru toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Bir şekilde önlem almaya çalışıyoruz. Süreci en az zararla atlatma arayışı içerisindeyiz. Gazeteciler bizi bilgilendirmek istiyorlar. Ama bir haber geliyor, iki gazeteci arkadaşımızı gözaltına alıyorlar. Neden, hangi gerekçeyle alıyorlar. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Gazetecinin huzur hakkı yok mu? Ne yaptığı bu gazeteciler? Haber peşinde koşuyorlar. Bunlar casusluk yapacakmış, bu kadar ayağa düşürmeyin casusluğu. Ne casusluğu ne ajanlığı? Kozmik Odayı terör örgütüne teslim edenlerin eli kanlıdır. Ne istiyorsunuz Müyesser hanımdan?

3 milletvekili arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. Bunlar darbe döneminde karşılaştığımız olaylar. Bunar seçime girdi, YSK baktığı mı baktı. Ne oldu da birden bire mahkeme kararı var düşüreceğim diyorsun. Anayasa'ya aykırıdır, düşüremezsin. Enis Berberoğlu'nun durumu biraz daha farklı. Diğerlerinin dosya detaylarını bilmiyorum ama diğerlerine yapılan da haksızlıktır. MİT tırları sır mıydı? Bütün dünyanın bildiği bir gerçekti. İktidar olanlar şunu unutmasın hiçbir baskı karşısında hiçbir CHP'li boyun eğmez."