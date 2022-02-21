Kılıçdaroğlu'dan adaylık açıklaması: Teklif gelirse kabul ederim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 adaylığı tartışmalarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan CHP lideri, henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını söyledi.



Muhalefet partisi genel başkanları ile yaptıkları görüşmeyi anımsatan Kılıçdaroğlu, o toplantıda adaylık konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

"GURUR DUYARIM"

Diğer 5 genel başkanın kendisine adaylık önermesi durumunda bundan gurur duyacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu "Elbette kabul ederim.Cumhurbaşkanlığı onurlu bir gorev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur" dedi.



"GÖREVLERİNE DEVAM EDECEKLER"

CHP lideri adaylık tartışmasında isimleri dile getirilen İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş için ise "Görevlerine devam edecekler" dedi.

