Kılıçdaroğlu'dan BM ve DSÖ'ye mektup

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) yeni tip corona virüsün (Covid-19) pandemi ilan edildiği 11 Mart'ın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Pandemiye Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak kabul edilmesini talep etti.



CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, BM ve DSÖ'ye hitaben bir mektup kaleme aldı.



Mektubunda, Çin'de 2019 yılının aralık ayında tespit edilen ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılan corona virüs salgınına karşı ülkelerin olağanüstü bir mücadele verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, olayın ciddiyetini dikkate alan DSÖ'nün 11 Mart 2020'de corona virüsü "pandemik hastalıklar" grubuna dahil ettiğini anımsattı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI



Bunun, mücadelenin uluslararası bir dayanışmayla sürdürülmesinin zorunluluğunu hatırlattığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ülkelerin salgına karşı aldığı önlemlerin ve geliştirdikleri tedavi yöntemlerinin başarısının, diğer ülkelerin koşullarıyla da ilişkili olduğunun altını çizdi.



Kılıçdaroğlu, dünyanın herhangi bir noktasında yaşanabilecek ihmaller zincirinin, salgına karşı azami önlemleri aldığını düşünen ülkelere dahi ödettiği ağır bedeller düşünüldüğünde, küresel birlikteliğin zorunluluğuna işaret ederek, bu birlikteliğin sadece sağlık alanında gerçekleşmesinin faydası olmayacağına değindi.

"TÜM CANLILARI DÜŞÜNMELİYİZ"



İhtiyacın, yaşamın her alanında daha sağlıklı bir dünyanın kuruluşuna imkan tanıyacak birliktelik olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Virüsün sınır tanımadığı gerçeğinden hareketle, ırk, ülke ve inanç ayrımı yapmaksızın Kovid-19 ve diğer pandemi grubu hastalıklara karşı yürütülen mücadelede temel ilkemiz, insanlığın sağlıklı ve müreffeh ortak geleceği olmalıdır. Ülkeler arasındaki eşitsizliklerin ve gelir dağılımı adaletsizliğinin en aza indiği yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. Bu yeni geleceği, sadece insanlığı değil, diğer tüm canlıları da düşünerek planlamalıyız. Bu bağlamda, DSÖ tarafından Kovid-19'un pandemi ilan edildiği 11 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Pandemiye Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz. Böyle bir günün kabulü, insanlığın ortak geleceğini kurma zorunluluğumuzun da başlangıcını oluşturacaktır."

NAZIM HİKMET ŞİİRİNDEN ALINTI



Nazım Hikmet'in bir şiirinde "Bir laboratuvarda, insanlar için ölebileceksin, hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Gelin, en güzel şeyin yaşamak olduğunu bildikleri halde ölmekten çekinmeyen tüm bilim insanlarının anısı ve insanlığın güzel geleceği için uluslararası bir dayanışmanın yeni adımını hep birlikte atalım. Desteklerinizi bekliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

