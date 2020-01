Kılıçdaroğlu'dan CHP'li belediyelere deprem talimatı

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirtti.



Torun, şunları kaydetti:



"Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."



KILIÇDAROĞLU'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için…" ifadelerini kullandı.



İBB ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ELAZIĞ'A GİDİYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), arama kurtarma ve yardım ekiplerini, 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderiyor.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'a geçerek çalışmalara katıldı.



İmamoğlu'nun, talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.



İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 9 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.



Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak yemek tırı için de hazırlıklar yürütülüyor.



İBB’nin 87 personel, 15 araçtan oluşan konvoyu en geç, 24.00 itibarıyla yola çıkacak.



İBB'nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin öğle saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken, bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.