CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Herkes borç batağında. Esnaf çiftçi sanayici borç batağında. Devletin kendisi de borç batağında. Türkiye gerçekten de ekonomik bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiş. Halkın yüzüne nasıl bakıyorlar bunlar? Vatandaşa ne söylüyorlar bunlar? Parlamentoda bütçe görüşmeleri var. 2018 bütçesinde ödenen faiz 71 milyar lira. 2019 bütçesinde ödenen ise 117 milyar liraya çıktı. Hani bunlar faize karşıydı? Bu kadar faizi niye veriyorsunuz? Devleti kötü yönettiniz. Bütçe tefecilere saraya yarıyor.

Asgari ücret CHP'li belediyelerde 1 Ocak 2019'dan itibaren net 2 bin 200 lira olacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Bütün işçilere namus sözü veriyorum. Kazandığımız belediyede belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak.

Bir kibir ittifakı ile karşı karşıyayız. Karşısında ise hakkı ve ekmeği savunan bir grup var yani bizler varız vatandaşlar var. Herkesin ekmeğini hakkını savunuyoruz biz. Sokaklara çıkarsanız şunu yaparım diye bir sürü konuşmalar. Sevgili Erdoğan ben zaten sokaklardayım sen bir kibir abidesisin. Sen 3 bin kişi olmadan sokağa çıkamazsın. Sokağa çıkarsan seni yaşatmam diyor sen kimsin de benim yaşayıp yaşamadığıma karar vereceksin. Kendini ne sanıyorsun sen? Dilin şişecek kardeşim sana cevap vermeyeceğim. Ben bildiğim yolda gideceğim. Haktan hukuktan yana olacağım. Sen milleti sömürüyorsun.''