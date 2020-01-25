Kılıçdaroğlu'dan deprem açıklaması: Elimizden gelen katkıyı yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Büyükşehir belediye başkanlarımız bölgeye hem yardım hem araç gönderdi. İBB Başkanımız gönderilen yardımların halka ulaşması için bölgeye gitti.

Beni bu süreçte duygulandıran olay bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşe bakmadan bütün vatandaşlarımızın yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermeleridir.

Bu çerçevede arkadaşlarımız oradalar. Bölgenin bütün ihtiyaçlarını merkezi yönetim de karşılıyor zaten. Hem Elazığ hem Malatyalılara başsağlığı diliyorum. Belediye başkanlarımız alanda sorunlarla ilgilenip bana bilgi veriyorlar. Elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Günlük ihtiyaçlar için belediye başkanlarımız gereken çabayı gösteriyor."



DEPREMİN SES KAYDI