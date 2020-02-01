Kılıçdaroğlu'dan deprem vergisi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Elazığ'da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Dertleri dinledik, özellikle küçük belediylerin maddi sıkıntıları var. Vatandaşlar uğradıkları zararın telafi edilmesini istiyor.

Bizim belediyelerimiz 50'nin üzerinde tır gönderdi. Birinci arzum, bu yardımların mutlaka muhtarlar üzerinden yapılması lazım, mahalleyi en iyi onlar bilir...

Türkiye'yi yönetenlerin eksiği, liyakata önem vermemeleridir. İşi ehline teslim etmiyoruz. Japonya'da daha büyük depremler oluyor ama bir kişinin bile burnu kanamıyor çünkü binaları ona göre yapıyorlar... Şu soruyu sormalıyız, uzun süredir depremler yaşıyoruz, can ve mal kaybı var, peki hangi önlemi alıyoruz? Önlemi almak ayrı krizi yönetmek ayrı... Biz bugün kriz yönetiyoruz, önlem almıyoruz. Önlemi Japonya alıyor...

"644 KİŞİ ÖLDÜKTEN SONRA..."

Rahmetli Ecevit 1999 depremi sonrası deprem vergileri kanunu çıkardı... Bu vergiler ne oldu diye sordum, yine kıyamet koptu, ağır hakaretler geldi. Vergi nereye harcanıyor bilmek hakkımız, demokrasinin gereğidir. 'Sen Van depreminde neler yaptığımızı biliyor musunuz' diyor, biliyorum tabi ki. 644 kişi hayatını kaybetti. Deniyor ki 'oraya 20 katrilyon lira para harcadık.' Ne zaman harcadın, 644 kişi öldükten sonra. Soru şu, neden 644 kişi ölmeden önce yapmadın. Ben bu soruyu sordum... Kriz yönetimi ayrıdır, önlem almak ayrıdır...

Yaraların sarılması için zamana ihtiyacımız var, insanların sabıra ve sevgiye ihtiyacı var. Bizim üzerimize düşen bir görev olursa, özellikle muhtar kardeşlerimize söylüyorum, her talebiniz başımız üstüne. 3 büyükşehir belediye başkanımızla geldik, diğer başkanlarımız da hazır... Ele ele vereceğiz sorunları aşacağız..."