Kılıçdaroğlu'dan Elazığ depremi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar,

''Ekrem bey bölgeye gitti. Diğer arkadaşlarım da hem insan olarak hem de malzeme olarak yardım götürdü. Böyle bir felaket ile karşılaştığımızda herkes bölgeye yardım ediyor. Pekçok sorunumuz var. Türkiye'nin 5 temel sorunu var. Bölgemiz ateş çemberine döndü. Kimliklerimiz inançlarımız farklı olabilir. Ancak bayrağımız bir'' dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine, ''Dört aşamalı bir strateji izlemek zorundayız. Birinci ayağı, demorası ve adaletin üstünlüğü. Bu can ve mal güvenliğini getirir. Düşünce özgürlüğüdür birinci ayak. Kimse düşüncesi yüzünden suçlu ilan edilemez. Farklılıkları zenginlik kabul etmemiz gerekir. Düşüncelerimizi zorla birine kabul ettirmeye çalışmayacağız. Bir şeyi asla göz ardı edemeyiz. Devlet adalet ile yönetilir. Adaleti ise likayetle sağlıyoruz. Ne demek likayet belli konularda bilgisi olan kişilerin devletin kademelerinde yükselmesi demektir'' şeklinde devam etti.