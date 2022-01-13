CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da intihar eden Enes Kara için "Videosunu izlediğimde yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Programda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Elazığ'da tıp öğrencisi Enes Kara'nın cemaate ait öğrenci evinde hayatına son vermesine değindi."Enes'in videosunu izlediğimde benim de yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Yurt yapmak devletin görevidir. öğrenciye üniye gelirken güvence sağlamak imkan sağlamak devletin görevidir. bu yapılmıyor. biz 2 yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz."CHP'li belediye başkanlarına talimat vereceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, özel bir telefon hattı üzerinden öğrencilerin sorunlarını çözeceklerini söyledi.TERÖRİSTLE FOTOĞRAFKılıçdaroğlu'nun gündeminde, PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel de vardı. Fotoğrafın çözüm süreci döneminde çekildiğini belirten CHP lideri, "Bu fotoğrafın muhatabı doğrudan Erdoğan'dır" dedi.Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise şunları söyledi:"Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem kalkmış adayınız kim? Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için senin 'ben erken seçim istiyorum sandığı getiriyorum Bay Kemal gel sen de oy kullan' demesini bekliyoruz."