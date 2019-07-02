CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün 2 Temmuz Madımak olaylarına gelmek istiyorum. İnsanlar sazlarıyla sözleriyle bir şeyler anlatmak istediler. 2 Temmuz'da Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı.

Bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir insanı yakamazsınız öldüremezsiniz. Kini ve öfkeyi de asla yüreğimizde tutmamalıyız. Kini ve öfkeyi bir tarafa bırakacağız.

''12 YIL SONRA 'PARDON' DİYORUZ''

2007'de Ergenekon Balyoz operasyonları başladı. Tamamının yalan olduğu mahkeme kararı ile sabit oldu. 12 yıl sonra 'pardon' diyoruz, özür diliyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını kim verecek? Atacaksın aylarca içeriye bir kısmı içeride ölecek kanser olacak ben bu davaların savcısıyım diyeceksin 12 yıl sonra beraat kararı veriyoruz diyeceksin. Bu mudur hak hukuk?

''YARGI REFORMUNDAN SÖZ EDİLİYOR''

Yargı reformundan söz ediliyor. Gayet güzel. Yargı adalet reformundan söz edilmesi bu ülkede adaletin olmadığını gösteriyor. Adaletin güven vermesi lazım. Bunu istiyoruz ama şunu sormaktan kendimizi alamıyoruz. Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem dışarı çıkacak mı? Eren Erdem'in ne suçu var? FETÖ'cü diyorlar FETÖ'cülerle ilgili kitap yazmış.



Osman Kavala neden içerde? Askeri öğrenciler de var. Sırrı Süreyya Önder... Önemli bir entelektüel neden içerde? Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş neden içerde? Adalet sadece bizim için değil. Herkes için adalet istiyoruz.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Osaka'da fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yanyana. Arada bayraklar var. ABD heyeti var önünde not defterleri. Bizim ekibin önünde hiçbir şey yok. Bunu görünce Trump bu arkadaşlarla Hollywood'da film çekebiliriz diyor. Erdoğan'a teşekkür ediyor, papazı serbest bıraktığı için. Trump'ın talimatıyla papaz serbest bırakıldı. Bunun adı adalet midir? Adaletten yanaysan bir daha AK Parti ve Erdoğan'a oy vermezsin.

"BAKAN MİZAH UNSURU OLUYOR"

Komşumuz açken yardım etmek zorundayız. Siyasal iktidarlar da işsizliğe çare bulmalıdır. Bütün dünyada gıda fiyatları düşüyor, artan tek ülke Türkiye. Bütün dünyada düşerken Türkiye'de hangi gerekçeyle artıyor. Kim yönetiyor Türkiye'yi. Bir bakanımız var, arada bir mizah unsuru oluyor. Açıklama yapmış 2021 sonuna kadar et ithalatı olmayacak diye. Bu yılın 6 ayında 251 bin büyükbaş hayvan ithal ettik. Bakan tooluma bilgi vermiyor. Saraydakiler lale devrini yaşıyor.



"VATANDAŞA EDEPSİZ DİYEMEZSİN"

Birisi siyasal olarak bocalıyorsa saraya davet ediliyor. Çiftlik çünkü orası. Eski abiler para alıyor. Baktılar yeni parti kurulacak bunları saraya davet ettiler. 13 bin lira para mı dediler 18 bin liraya yükselttiler. Bülent Bey bu tartışmayı yapanlara edepsiz diyor. Daha makamınıza oturmadan aylığınızı 18 bin liraya çıkarıyorlarsa sen vatandaşa edepsiz diyemezsin.

Freni patlamış bir kamyonda yokuş aşağı gidiyoruz. Yetki damada verilmiş damat başka alemlerde. Bana yetki verin bu enflasyonla fiyat artışlarıyla faizle nasıl mücadele ediyorum diyordu. Yetkiyi aldın. Ne oldu? Asgari ücret 2 bin 20 lira açlık sınırı 2 bin 60 lira. Her şeye zam gelecek. Emekli kardeşim senin dertlerini en çok dile getiren benim. Emeklisin ve seni bu hale getiren iktidara neden oy veriyorsun. Sen de düşün sen de adalet ara.

Çarşamba enflasyon verileri açıklanacak. Ondan yola çıkarak emeklilere zam yapılacak. Zamları sonraya ertelediler, emekli ve işçiye az zam yapmak için. Enflasyon verileri ile oynanıyor daha düşük çıkması için."