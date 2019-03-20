CHP Genel Başkanı Kemal, Ankara Keçiören'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İşsizlik almış başını gidiyor. Her evde bir işsiz var. Son bir yılda işine son verilen kişi sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon 11 bin eve yemek girmiyor, tence kaynamıyor. Saray'dakiler bunun farkında mı? Bu acının farkında mı?

Getirmişler gündeme; Türkiye'nin beka sorunu var. 10-15 yıl önce Türkiye'nin beka sorunu yoktu. Kim getirdi bu beka sorununu gündeme. İyi yönetemediniz ülkeyi. Beka sorunu varsa sebebi iktidardakilerdir.



Sabah akşam bize saldırıyorlar. Sanki savaşa gidiyoruz. Altı üstü yerel seçime gidiyoruz. Neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Hepimiz gideceğiz bütün bunların sebebi olan siyasi iktidara dersini vereceğiz.

Telefon etti Trump sana hemen papazı serbest bıraktın. Madem suçsuzdu neden içeri aldın. Çünkü büyük patron telefon etti.

"SİLAH FABRİKASINI SATANA OY VERENE MİLLİYETÇİ DENMEZ"

Şimdi sıra geldi Sakarya'daki silah fabrikasını satmaya. Benim imzam değil onun imzası var. Kılıçdaroğlu ispat ederse cumhurbaşkanlığını bırakırım diyor. Bir devletin silah fabrikalarını yabancı orduya satıyorsan bu milletin namusunu satıyorsun demektir. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekene milliyetçi denmez. Bunlara oy verene de milliyetçi denmez.

50 milyon dolar para bulamadım diye Katar ordusuna verdiğini söylüyor. Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım. Bütün Türkiye şahit olsun. Tank palet fabrikasını satarken askerlerin görüşünü aldın mı? Orada subaylar var. Fabrika satıldığında askerlerimiz Katar ordusunun emrinde mi çalışacak? İster Erdoğan cevap versin, ister sözcüsü Bahçeli.

50 milyon dolar için 20 milyarlık fabrikayı Katar ordusuna sattı. Fabrika için 50 milyon dolar bulamıyosun da Suriyeliler için 35 milyon dolar buldun. Ben böyle konuştuğum için Erdoğan çok rahatsız. Bay Kemal konuşuyor diyor. Bay Kemal olmak kolay değil. Bay Kemal olmak için dürüst olmak lazım. Oğlunu bedelli askere göndermemek lazım.

Sana verilen bedava uçak yüzünden devletin fabrikası mı satılır? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihine hakarettir."