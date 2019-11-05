Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Sen mektup taşıyıcısı mısın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıya, cezaevinden tahliye edilen Parti Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem de katıldı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ecevit'in verilmeyecek hiçbir hesabı yoktu her kuruşun hesabını vermeye hazır birisiydi. Ecevit CHP'ye sosyal demokrasi ilkelerinin gelmesi açısından çok önemli görevler üstlenmiştir. Onu rahmetle saygıyla anıyoruz.

''309 MİLYON LİRA PARA TOPLADILAR''

15 Temmuz şehit ve gazilerinin hakkını hukukunu sonuna kadar arayacağım. Onlar vakıf kurdular 309 milyon lira para topladılar. 251 şehit 2 bin 194 gazi adına bu hesabı sonuna kadar soracağız. Tank Palet Fabrikası'nı unutmadık.

''EREN ERDEM ARAMIZDA''

Eren Erdem aramızda. Hoş geldin Eren Erdem. 490 gün hapiste kaldı. Bugünkü düzende çok yadırganacak bir şey değil. Çünkü saray hükümeti devleti var. CHP olarak adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Hava Harp Okulu öğrencilerinin velileri de aramızda. Bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular. Ama yetmiyor hapiste gazeteci yazar avukat düşünce suçlusu olmaz. Osman Kavala 735 gündür hapiste. Onun da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz.

''KAYYUMU HANGİ GEREKÇEYLE ATIYORSUN?''

Kayyum atamalarını eleştirdik. Savcıya seçime gireceğim engel var mı diyorsun. Savcı engel yok seçime girebilirsin diyor. Kayyum atayıp görevden alıyorlar. Kayyumu hangi gerekçeyle atıyorsun? Seçimle gelen birisinin eline 10 saat kelepçe vuramazsınız. Bu asla doğru değildir.

''YOLSUZLUK OLAYINI DİLLENDİRDİĞİ İÇİN BİLDİRİCİ'NİN RTÜK ÜYELİĞİNİ DÜŞÜRÜYORLAR''

Adalet varsa demokrasi var demektir. RTÜK diye bir kuruluşumuz var. İyi kaynakları var. Çok büyük imkanları var. Aldıkları aylık olağanüstü. Bizden iki üye var. Bir üyemiz vardı Sayın Faruk Bildirici. Gitti baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. Bunun doğru olmadığını atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Yolsuzluk olayını dillendirdiği için Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz. Oradaki üyemiz aynı iddiaları sürdürmeyecek. Aynı iddiaları sonuna kadar kararlılıkla ve azimle sürdüreceğiz. Faruk Bildirici yargıya başvurdu bakalım yargı nasıl karar verecek?

''DARBE GİRİŞİMİ ADİL ÖKSÜZ YAKALANMADAN AYDINLIĞA KAVUŞTURULAMAZ''

Adil Öksüz'e kelepçe takılmıyor. Adil Öksüz'ün iki cep telefonu var ayrıca GPS cihazı var. Onu Adil Öksüz nereden buldu? Hangi kurum bunu ona verdi? Adil Öksüz'nü ifadesi dahi alınmadı. Adil Öksüz'ü bulmak istemediler. 15 Temmuz darbe girişimi aydınlanmış değildir. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşturulamaz. Öksüz'ü kaçıranların tamamı serbest bırakıldı. Başbakanlık müşaviri karakolda Öksüz ile görüşmeye gidiyor. Senin ne işin var orada? Ertesi gün gittim görüştüm Erdoğan'a bilgi verdim diyor. Adil Öksüz'ü serbest bırakıyorsunuz devletin kurumları onun nefes aldığını dahi takip etmiştir. Niye yakalanmadı kim yakalamadı?

''ÜRETEN TOPLUMUN DÜNYADA SAYGINLIĞI OLUR''



Üretmek alın teri dökmektir bir toplumun en önemli işlevlerinden birisidir. Üreten toplumun dünyada saygınlığı olur. Üreten toplumda işsizlik belası olmaz. Çiftçi üretiyor ama borç batağı içinde. Tam bir sosyal yaraya dönüşmüş durumda.

''BORCUNU ÖDEYEMEYEN ON BİNLERCE ÇİFTÇİ VAR''

Üretecek banka finans kurumları tepesinde icra ile mücadele ediyor. Borcunu ödeyemeyen on binlerce çiftçi var. Kendi mal varlığını eşinin üzerine yapıp hülle ile boşanan çiftçi var. Ne olacak bu çiftçimin hali?

''YURT DIŞINDAN BUĞDAY PATATES GETİREN ADAMA OY MU VERİLİR?''

2017-18 tohum desteklemeleri hala ödenmedi. Soğan eken çiftçinin soğanı elinde kaldı. Kontrolsüz et ithalatı yapıldı. Böyle bir tabloda Türkiye ne yapıyor saray ne yapıyor? Çiftçi kardeşim unutma saray gitti Sudan'da 99 yıllığına 780 dönümlük arazi kiraladı pamuk ekmek için. Yurt dışından buğday patates getiren adama oy mu verilir?

''CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İŞSİZLİĞİ, EKONOMİK KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Üretmediğiniz zaman işsizlik olur. Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliği, ekonomik krizi ile karşı karşıyayız. Geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyon 112 bin kişiyi buldu.

''847 BİN 643 EMEKLİ BİN LİRANIN ALTINDA AYLIK ALIYOR''

Bazı emeklilere bin liranın altında ücret ödeniyor. 847 bin 643 emekli bin liranın altında aylık alıyor. Onların hakkını ben savunacağım ama benden önce sen savunacaksın. Saraya ben bin lira ile 30 gün geçimiyorum senin aylığın nedir diye sormayacak mısın? Sarayda oturan zata sende vicdan var mı diye sormayacak mısın?

''ZAM GELDİKÇE ENFLASYON DÜŞÜYOR''

Vatandaşa sesleniyorum bu tablo vatandaşın kaldıracağı tablo değil. Zam geldikçe enflasyon düşüyor. Nasıl oluyor bu? Dünyada yeni bir model geliştirdik herhalde.

''DEVLET BİR TARAFA İTİLMİŞ VAZİYETTE''



Yolsuzlukla mücadele edeceğim diyen bir AK Parti iktidarı vardı. Şimdi bir saray iktidarı var. Saray iktidarı aynı zamanda bir haneden kibir firavun iktidarıdır. Fivarun dediğim için yine kızacaklar kendi topraklarına çizmeli galoşla basan kişinin kibirinden korkacaksınız. O kibir firavun kibridir. Kendi toprağın ya ayakkabın toz olmasın diye çizmeli galoş takacaksın sonra millete ders vermeye kalkacaksın. Devlet bir tarafa itilmiş vaziyette. Cumhuriyet tarihinin en büyük bunalımını yaşıyorsak ekonomide dış politikada demokraside bu ülkede bir parti iktidarının olmadığını saray iktidarı olduğunu kabul etmemiz lazım. Yarın ameliyata girerse hiç şaşırmayın. Tek adam. O bir kişi liyakat dediğimiz kavramı bir tarafa atmış vaziyette. Bir bakanın adının karıştığı bazı uluslararası yasa dışı uygulamalara karıştığı yönünde haberler geliyor. Dikkatle biz de izliyoruz.

SURİYE'DEKİ STRATEJİK HATALARI 7 MADDE HALİNDE SIRALADI

Suriye'de stratejik hatalar yaptılar. 7 madde halinde bunları paylaşmak istiyorum. Eğer bu 7 stratejik hayatı siz de kabul ediyorsanız hep birlikte düşünmek zorundayız.

Suriye'nin uluslararası konumu yeteri kadar değerlendirilmemiştir. Birinci hata budur. AK Parti Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bırakmıştır.

İkincisi emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunmak. Türkiye emperyal güçlerin Ortadoğu'daki taşeronluğuna soyunmuştur.

Üçüncüsü Türkiye üzerinden teröristleri Suriye'ye göndermek.

Dördüncüsü Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun basılmasına edilgen usulen tepki verilmiştir. Türkiye IŞİD terörüne karşı maalesef kararlı tutum sergileyememiştir.



Beşincisi Suriye'deki Türkiye'ye ait vatan toprağını terör örgütü IŞİD'e teslim etmek. Süleyman Şah Türbesi, IŞİD'den topraklarımız terk edilerek kaçırılmıştır.

Altıncısı IŞİD ile mücadele etmek Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamakta hata yapıldı

Yedincisi haklıyken haksız duruma düşürülmek. Türkiye'nin terörle mücadelesine en büyük zararı bizzat saray iktidarı vermektedir. Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye'nin güvenliği için yapıyoruz bunu anlatmak yerine bir fetih söylemiyle dünyaya anlatmaya kalmıştır Erdoğan.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: SEN MEKTUP TAŞIYICISI MISIN?

Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüştür ve bu bataklıktan en büyük zararı Türkiye görmüştür. Trump'tan Türk milletinin şanını ve şerefini ayaklar altına alan bir mektup geldi. Erdoğan giderken mektubu götürecek. Ne demek hani çöp sepetindeydi? Amerika'ya gideceksin beraber götüreceksin. Sen mektup taşıyıcısı mısın kardeşim? O mektup sana nasıl geldi? Mektup için iki satır yazı yazmaya cesaret edemiyorsun. Rıza Zarrab kadar Türk milletini şanını ve şerefini düşünmüyorsun. Rıza Zarrab için iki tane nota veriyorsun ama Türk milletini aşağılayan bir mektubu yazan kişiye iki satır laf edemiyorsun. Mektubu vereceksen çok basit aynı karşılıklılık ilkesine göre vereceksin mektubu. Bu mektup bizim şanımıza şerefimize uymuyor deyip büyükelçiye vereceksin. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın mal varlığını araştırmazsanız namertsiniz diyeceksin. Benim ailemin ve çocuklarımın yurt dışında beş kuruşu yoktur diyeceksin. Eğer verilecek hesabınız varsa bunları söyleyemezsiniz. Bizim verilemeyecek hesabımız yoktur.''