Kılıçdaroğlu, ittifakın önünü tıkayanların kendileri olmadığını söyledi. "İttifak arayışında olanlar yönetenlerdir. Erdoğan gerilimsiz Türkiye istiyor. Gerilimi yaratan kendisidir, sonlandıracak olan da kendisidir" ifadesini kullandı.
Gazetelerin Ankara temsilcilerine gündemi değerlendiren CHP lideri, erken seçim ortamı görmediğini belirtti, "Erken seçim çağrısında bulunmuyorum" dedi.
CHP lideri İstanbul seçiminin iptal talebi içinse "Hukukun kırıntısı kaldıysa iptal edilmez. İptal edilecek bir durum yok" diye konuştu. Belediye başkanlarına, “Enkaz edebiyatı yapmayacaksınız” talimatı verdiğini de vurguladı.
Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın çağrısına yanıt
NTV HaberTürkiye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" çıkışını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye milli konularda ittifak yapmak zorundadır" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, ittifakın önünü tıkayanların kendileri olmadığını söyledi. "İttifak arayışında olanlar yönetenlerdir. Erdoğan gerilimsiz Türkiye istiyor. Gerilimi yaratan kendisidir, sonlandıracak olan da kendisidir" ifadesini kullandı.