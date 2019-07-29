CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçları doğrultusunda erken seçim çağrısı yapacaklarına ilişkin iddiaları yalanladı.



Afyonkarahisar'daki belediye başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ekonomideki sorunun çözümü için yönetime zaman tanınması gerektiğini söyledi.

"Türkiye’nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz" diyen CHP lideri, şunları kaydetti:

'Biz bu sorunu çözeceğiz’ diyorlar. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama bakalım bu halden çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı? Şimdi bekliyoruz. Yangını söndürüyorlarsa buyursun söndürsünler. Hiçbir engel çıkarmıyoruz."



Kılıçdaroğlu, ekonomik sorunların çözümü için israfı durdurmak ve üreten bir ekonomi yaratmak gerektiğini söyledi.

"EN NİTELİKLİ ADAMLARI ALACAKSINIZ"



Belediyelerdeki işe alımlar konusunda hem başkanları hem de teşkilatı uyaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Örgütler, ‘illa bizim adamımızı alın’ dediklerinde biz ona genel merkez olarak izin vermiyoruz. ‘En nitelikli adamları alacaksınız ve nitelikli insanlarla çalışacaksınız’ diyoruz. Böylece onları örgütten gelen siyasal baskıdan kurtarmış oluyoruz. Sonuçta belediye başkanları kendi beldelerinde halka ne kadar güven verirlerse CHP’ye duyulan güven de o kadar artacaktır."