Kılıçdaroğlu'dan EYT eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 16. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü duruma nasıl geldik? İnsanların kimliğine, yaşam tarzına saygu duymalıyız. İnsanlar ötekileştirilirse buna isyan etmeliyiz. Siyasette insan öncelikli olmalı. Bu yapılmadığı için bu hale geldik. Bunun çıkış yolu demokrasidir. Dünyanın bütün demokratları bir araya gelmeli.

Bütün sorunları aşmamızın 4 ayağı var. Üçüncü sınıf demokrasiyi reddetmeliyiz. Uygar ülkelerin demokrasi standartları bizde de olmalı. Baskıcı bir yönetime karşı çıkmanın yolu demokrasiye sahip çıkmaktır. sorunları aşmanın birinci ayağı demokrasi.

Ondan sonra üreten bir ülke olmak... Bugün Türkiye üretimden koparılan bir ülkedir. Tarımda güçlü olması gereken Türkiye bütün tarım ürünlerini ithal eder bir hale gelmiştir. İşsizliğin bu noktaya gelmesinin nedeni Türkiye'nin üretim sürecinden koparılmasıdır.

EYT'liler var. Niçin EYT'liler var? Kişi prim ödeme gün sayısını bırakınca işi bırakıyor, işi olduğu halde. Çalışsa alacağı emekli aylığı düşecek. Daha fazla çalışıyor, prim ödüyor. Daha az emekli aylığı alıyor. Yaşı dolmayı evde beklese yaşı dolduğunda daha fazla aylık alacak. CHP'li milletvekilleri bunu protesto etmişti. Kaç işçi, sendikacı bunun farkında. Şimdi EYT'liler var, sorun çözülecek. Taşeron işçilerinin derdi vardı. Onların mücadelesini verdik, hala sonuca ulaşmış değiliz."

Ahlaklı insanlar devleti yönetir. İşi bilen insanlar ülkeyi yönetir. Siz bu ülkede ayakkabı kutusunda rüşvet alan adamı başka ülkeye büyükelçi olarak gönderiyorsanız orada sorun var demektir."