CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
İki lider görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'nın Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılmasına yönelik girişimiyle ilgili şunları söyledi:
"Fettah Tamince güçlü bir insan. Avukatları Sayın Erdoğan'ın avukatı. Bu dava hangi gerekçeyle açılmadı. Hangi savcı ve hakim taraf oldu. Bütün bu ayrıntılar kamuoyuna açıklanmalı."