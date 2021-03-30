Kılıçdaroğlu'dan hükümete "işsizlik" eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Devleti yönetenler işsizliğim en kötü çey olduğunu bilmelidir. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. 10 milyon evde alev var demektir. Sarayda oturanlar acaba bunun farkında mı? Benim için yanıyor. Ama onların içi yanmıyor. Temel sorunumuz bu. Devleti yönetenler ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına özen göstermek zorundadır.

Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda yapacağımız ilk iş borçlar genel müdürlüğünü kapatmaktır. Devleti yönetenler dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını korumak zorundadırlar. Kendi özel çıkarları için Türkiye Cumhuriyeti devletini feda edemezler. Kalkıp Mısır ile Suriye ile kavga ettiniz, ne oldu?

40 milyar dolar Suriyeliler için harcadınız, ne oldu? Türkiye'nin ne çıkarı oldu, ne kazandı Türkiye? İdlib'de askerimiz şehit oldu, hesabını bile soramadılar. Vuran Rusya, gidip Putin'in kapısında beklediler. "