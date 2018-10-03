Çanakkale'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biga Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzde yerel seçimler var. Hep beraber çalışacağız. Şimdi gittiler ekonomide kriz çıkınca dış güçler yaptı dediler. Memleketi sen mi dış güçler mi yönetiyor. Çekil o zaman dış güçlerle biz hesaplaşırız. Sonra diyeceksin ki biz Amerikan şirketi Mckinsey ile anlaşma yaptık... McKinsey 16 bakanlığı denetleyecekmiş. O bilgileri Amerikalılara, dış güçlere vereceğiz. Dışarıda başka içeride başka konuşuyor.

Dışarıda özür diliyor, içeride aslan kesiliyor. Ben böyle korkak aslan görmedim. Türkiye'yi tefecilere teslim ettiler. Borç alan emir alır emir. Faizi yükseltmezsen sana para vermeyiz diyorlar. Faizi 3 kat yükselttiler.

Her şeye zam geldi. Çiftçinin ürettiği ürüne, memur emekli maaşına zam gelmedi. yetmedi bir de uçak aldılar. Bu yükü sırtınızdan atmaya hazır mısınız? Ben de size namus sözü veriyorum, saraylarda oturmayacağım, halkın arasında oturacağım.

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