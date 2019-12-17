Kılıçdaroğlu'dan 'İncirlik' ve Kürecik' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılabilir" açıklamasını değerlendirdi.



ABD'nin yaptırım ve tehdit politikasının doğru olmadığını ancak iki ülke arasındaki sorunların restleşme ile çözülemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin her sıkıştığında bu tehditleri kullanması, elindeki kartları bu kadar açık etmesi, muhataplarını bu tehditleri bertaraf edecek adımlar atmaya zorlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.



LİBYA'YA ASKER GÖNDERME POLEMİĞİ



Hürriyet gazetesine konuşan CHP lideri, Libya'ya asker gönderme tartışmasını da değerlendirerek, "Ne işimiz var Libya'da? Suriye'den ders almalıyız" ifadelerini kullandı.



KANAL İSTANBUL PROJESİ



Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilemeyeceğini, bu kapsamda Montrö’nün tartışmaya açılmasının ise Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olacağını kaydetti.