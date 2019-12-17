Kılıçdaroğlu'dan 'İncirlik' ve Kürecik' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılabilir" açıklamasını değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım ve tehdit politikasının doğru olmadığını ancak iki ülke arasındaki sorunların restleşme ile çözülemeyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye soykırım kararı tepkisi: Gerekirse İncirlik'i kapatırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye soykırım kararı tepkisi: Gerekirse İncirlik'i kapatırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılabilir" açıklamasını değerlendirdi.

ABD'nin yaptırım ve tehdit politikasının doğru olmadığını ancak iki ülke arasındaki sorunların restleşme ile çözülemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin her sıkıştığında bu tehditleri kullanması, elindeki kartları bu kadar açık etmesi, muhataplarını bu tehditleri bertaraf edecek adımlar atmaya zorlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME POLEMİĞİ

Hürriyet gazetesine konuşan CHP lideri, Libya'ya asker gönderme tartışmasını da değerlendirerek, "Ne işimiz var Libya'da? Suriye'den ders almalıyız" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilemeyeceğini, bu kapsamda Montrö’nün tartışmaya açılmasının ise Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olacağını kaydetti.

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