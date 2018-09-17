CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ankara'da Pursaklar Ülker İlkokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği sınıflardan birinin tahtasına "Atatürk'ü çok seviyoruz" yazdı.



Öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, okuldan ayrılırken açıklamada bulunup, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Parlamento açıldığında, Öğretmenler Meslek Kanunu ve öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda kanun teklifi vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda bütün siyasal partilerin ortak hareket etmesini umduğunu söyledi.



Toplumun ortak paydası olan öğretmenlerin, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımak için fedakarca çalıştığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.



Kılıçdaroğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin, velilerle eğitime sahip çıkmaları ve sorunları aşmaları konusunda CHP olarak siyaseten üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.



''SADECE ATATÜRK'ÜN HİSSELERİNİN TEMSİLCİSİYİZ''

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleriyle ilgili açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Sayın Erdoğan'ın 'CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını' söylemesi güzel bir olay. Çünkü biz para almıyorduk ama onu anlatamıyorduk bir türlü. Biz gerçekten hiçbir para almıyoruz. Biz İş Bankası'nın ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar ve biz, 5 kuruş para almayız, o para Türk Dil Kurumu'na, Türk Tarih Kurumu'na gider. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti böyle. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Evren ve arkadaşları darbe sonrasında Atatürk'ün hisselerini hazineye devretmişlerdi. O süreçte dava açıldı ve biz davayı kazandık. Erdoğan, önce bu hukuki sürece bir baksın, ondan sonra karar versin."



Türkiye'nin banisi, ülkeyi silah arkadaşlarıyla fedakarca savunan ve çağdaş uygarlığa çıkarma konusunda olağanüstü çaba harcayan, bir dönemin dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Vasiyet, ölümden sonra onun iradesinin gerçekleşmesi demektir. Hiçbir zaman İş Bankası yönetiminde bulunan arkadaşlar, İş Bankası'nın işlerine karışmazlar. Bankacılık işlerine karışmazlar. Sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerini temsil etme onurunu taşırlar. Onun dışında biz, bankacılık kuralları içinde asla o konulara girmeyiz" dedi.



Erdoğan'ın neden böyle dediğini anlamadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Acaba alıp Türkiye Varlık Fonu'na devretmeyi mi düşünüyor, ona da bakmak lazım" ifadesini kullandı.

''TÜRKİYE, BİR ŞEYHTEN HİBE UÇAK ALACAK KADAR KÜÇÜLMEMELİ''

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın hediye ettiği uçağa ilişkin 'O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir' dedi. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şeyhten hibe uçak alacak kadar küçülmemeli. Bu, benim onuruma dokunuyor. Erdoğan, 'CHP'yi niye rahatsız ediyor?' diyor. Ben Türkiye'nin çıkarlarını ve onurunu savunduğum için beni rahatsız ediyor. Seni nasıl rahatsız etmesin. Hem diyorsun 'dünya lideriyim' hem kalkıp Katar şeyhinden hiçe uçak alıyorsun. Hibe uçakla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gezer mi? 'Devletin malıymış.' Ne demek devletin malı? Devletin malıysa bırak vatandaş binsin o zaman. Vatandaş binebiliyor mu? Binemiyor vatandaş. Kimseyi kandırmasın, gerekçe de uydurmasın. Eğer onuru varsa, o uçağı yarın sabah iade eder. 'Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanını gezdirecek bir uçağı, bir şeyhten hibe olarak alamaz' der."



Kılıçdaroğlu, bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek, "Ülke o kadar sıkıntı içindeyken, vatandaş perişan vaziyetteyken, 'Yarın ne olacak?' diye herkes birbirine sorarken, Türkiye'nin geleceğini sorgularken, bir bakıyorsunuz, beyefendi kalkmış gitmiş kendine ultra lüks bir uçak almış. Ne için? 'Hibe ettiler bana.' Kim? Katar şeyhi. O Katar şeyhi kim? Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı doğalgaz arayışını yapan şirketlerle ortak olan Katar şeyhi. Neresini anlatayım ben bunun. Emin olun ağırıma gidiyor" dedi.