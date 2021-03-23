Kılıçdaroğlu'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Devlet istişareyle adaletle yönetilir. Kinle öfkeyle yönetilmez. Egemen güçlerin talimatlarıyla yönetilemez. Israfla devlet yönetilemez.

Demokrasilerde parti kapatma olmaz. Seçimle gelen seçimle gider. Milletten oy almayan parti çöp sepetine gider.

İstanbul Sözleşmesini feshediyorum dedi. Kimsin sen? Adaletsizliğin ağa babasıysan biliyoruz. Yandaşlarına milyar dolarları kazandırdığını da biliyoruz. 42 milyon kadına ihanet etti."