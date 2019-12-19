Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul eleştirisi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaorğlu Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelen Kanal İstanbul projesine değinen Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi.

"Efendim Kanal İstanbul'u yapacağız, neye göre yapacaksınız? Herkes hayır diyor bir kişi yapacağım diyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Hangi para hangi fizibiliteyle yapacaksın? Yapamazsın kardeşim. İlk seçimde zaten gideceksin. Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın. Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeycektir. İstanbul'a ihanete doymadılar mı? Bir tarihe kültüre rant gözüyle bakılabilir mi? Bir tarih bir kültür beton ormanına dönüştürülebilir mi? Ağaç bile bırakmadınız. Meydan bile bırakmadınız. Bir kişi her şeyi bilirim diyorsa hiçbir şey bilmiyordur."



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"21. Yüzyılın bir gerçeği var. Sadece ülkeler yarışmıyor. Metropoller de birbirleri ile yarışıyor. Paris'e giden turist sayısı İstanbul'a gelenden fazlaysa dönüp bir bakmamız lazım. Neden? Güvenlik sıkıntımız var demek ki. Oturup bir masaya, bakmamız lazım neyimiz eksik?



Yerel yöneticiler artık turist benim ilime gelsin istiyor. Bu 21. yüzyılın gerçeği. Kent estetiği ise bu durumda önemlidir. Kente gelen kişi kentin kimliğini bilmeli. Eğer çarpık kentleşme varsa kent kimliğini kaybeder. Bakınız İstanbul. ''Biz stanbul'a ihanet ettik' diyorlar birisi oturup bir düşünmemiz lazım.

Bir kente turist niçin gelir? Kentin sokaklarında özgürce gezmek için, trafik yaşamamak için. Kent estetiği de elbette çok önemlidir. Tabela kirliliğinin yaşandığı bir kenti düşünün.

Sultanahmet ve Ayasofya'yı düşünün arkası beton ormanı. Uzanan yüksek bloklar. Kent estetiği kavramının ne kadar öneli olduğunu o tabloyu gördüğümüzde anlıyoruz.

Yüz binler neede toplanacak, nerede sevinecek? Meydanlarda. Meydanı olmayan bir kent yoktur. Siz meydanları yasakladığınızda turist neden gelsin? Turist yılı 12 ayı Türkiye'ye gelemiyorsa bir sorunumuz var demektir. Bunun sorumlusu da hükümettir.

"TURİSTİN YÜZDE 90'I CHP'Lİ BELEDİYELERE GELİYOR"

Acil eylem planının yerel yönetimlerle ilgili planı var. Yerel yönetimlerin mali yapısı güçlendirilecek. 2003'te planlanmış, şimdi 2019... Bu acil eylem planıdır. Yapıldı mı yapılmadı. Hiç yapılmadı ama şunu ifade etmek isterim gelen turistlerin yüzde 90'ı CHP'li belediyelerin olduğu yere geliyor.

"KONAKLAMA VERGİSİ BELEDİYELERE VERİLMELİ"

Biz asla şikayet etmiyoruz, her türlü engeli aşıp bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz kendi beldemize ilçemize ilimize gelen turistleri Türkiye'den memnun olacak şekilde ayrılacak şekilde çaba göstereceğiz. Yeni konaklama vergisi getirildi. Bütün ülkelerde belediyelere verilmesi lazım ama merkez hükümete gitti. MTV'lerin de belediyelere verilmesi lazım. Bu da yapılmıyor."



