Kılıçdaroğlu'dan karantina mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu ''Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz'' başlığı ile paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Salgın hastalık nedeniyle siyasal iktidar haklı olarak pek çok yerde karantina uyguladı. Vatandaşlarımız da bu kurala uydular. Şimdi sorulması gereken soru şu karantina uygulanan yerlerde hanelerde bu kişilerin ihtiyaçları nasıl ve kim tarafından karşılanacak? Aslında bu sorunun cevabını Umumi Hıfzıssıhha Kanunu vermiş. 83. madde, karantina uygulanan yerlerde vatandaşların iaşesi yiyeceği içeceği elektriği doğalgazı suyu kirası siyasi iktidar tarafından kanundaki tanıma göre hükümet tarafından karşılanır diyor.

Ben buradan bütün il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine açık bir çağrı yapıyorum. Lütfen gidiniz bu vatandaşların harcamaları valilik tarafından karşılanıyor mu karşılanmıyor mu veya kim tarafından karşılanıyor bunları araştırınız. Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem. Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devletin kendisini göstermesi lazım. O vatandaşların yiyeceğini içeceğini doğalgazını elektriğini suyunu masrafını karşılasınlar. Yapmadıkları takdirde biz onların haklarını sonuna kadar arayacağız ve savunacağız.''