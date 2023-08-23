Kılıçdaroğlu'dan KKM eleştirisi

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKM uygulamasını eleştirdi.



Ankara'da CHP Kadın Kolları'nın organize ettiği bir toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, KKM sahiplerine bugüne kadar 717 milyar lira faiz ödendiğine dikkat çekti.

CHP lideri, "Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Faiz geliri elde edenler bir kuruş bile vergi ödemediler" dedi.



Kılıçdarğlu şöyle devam etti: "Ekmek alırken, musluğu açarken, elektrik düğmesine basarken vergi ödeyeceksiniz. Parayı bankaya yatırıyor, döviz garantisi, faiz garantisi, vergi garantisi veriyorsunuz. Böyle ballı börek, böyle sömürü mekanizması dünyanın hangi ülkesinde var?"

