Kılıçdaroğlu'dan KKM eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını eleştirdi. Hesap sahiplerinin aldıkları faiz karşılığında hiç vergi ödemediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Döviz, faiz, vergi garantisi veriliyor. Böyle bir uygulama hangi ülkede var?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'dan KKM eleştirisi
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CHP Başkanı , KKM uygulamasını eleştirdi.

Ankara'da CHP Kadın Kolları'nın organize ettiği bir toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, KKM sahiplerine bugüne kadar 717 milyar lira faiz ödendiğine dikkat çekti.

CHP lideri, "Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Faiz geliri elde edenler bir kuruş bile vergi ödemediler" dedi.

Kılıçdarğlu şöyle devam etti: "Ekmek alırken, musluğu açarken, elektrik düğmesine basarken vergi ödeyeceksiniz. Parayı bankaya yatırıyor, garantisi, faiz garantisi, vergi garantisi veriyorsunuz. Böyle ballı börek, böyle sömürü mekanizması dünyanın hangi ülkesinde var?"

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