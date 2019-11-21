Kılıçdaroğlu'dan 'liyakat' vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Gelecek Zirvesi 3. Genel Kurulu'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bizim hayatın her alanında liyakatı egemen kılmamız lazım. Bizim ister özel sektörde ister kamuda çalışalım likayatı egemen kılmamız lazım. Teknoloji ve eğitim çok önemli. Eğitim müşteri ile ona hizmet sunan arasında güveni pekiştirir.

''BÜTÜN DÜNYA ŞİMDİ ÇEVRE ÜZERİNDE DURUYOR''

Geri dönüşüm konusu en çok ihtiyaç duyduğumuz konulardan birisidir. Kullanılan suyun 9 kez tekrar kullanılmasının yolunu açılması ekonomi çevre açısında çok önemlidir. Bu Türkiye için çok önemlidir. Bütün dünya şimdi çevre üzerinde duruyor. Dünyanın en önemli finans kuruluşları çevre konusunda fon para vermeye başladılar.

''SEKTÖRÜ EN İYİ SEKTÖR DENETLER''

Sektörü en iyi sektör denetler. Denetim aynı zamanda insanların yanlış yapmamalarının yollarını açmaktır. İnsanları kazanmak kadar değerli bir şey yoktur. Sivil toplum örgütleri siyasal partilerden daha güçlü olmak zorundadır. Bizim görevimiz sizi dinlemek yaşadığınız sorunları çözmek.''

