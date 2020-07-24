Kılıçdaroğlu'dan Lozan paylaşımı

Twitter'dan Lozan paylaşımı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Ülkemizin tapu senedi olan Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 24.07.2020 - 17:53 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 17:56

Kılıçdaroğlu'dan Lozan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Milli Mücadele'mizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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