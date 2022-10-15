Kılıçdaroğlu'dan maden faciasına ilişkin açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden faciası için "Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.

Kılıçdaroğlu'dan maden faciasına ilişkin açıklama

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Bartın'da (Amasra) maden ocağında grizu patlaması: 40 can kaybı

Bartın'da (Amasra) maden ocağında grizu patlaması: 40 can kaybı

'da  Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama yaşandı. 

Faciada 40 işçi hayatını kaybederken 11 işçi yaralandı. 58 işçinin ise kurtarıldığı açıklandı. 

Faciaya ilişkin CHP Genel Başkanı bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" ifadelerini kullandı.

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