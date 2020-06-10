Kılıçdaroğlu'dan Meclis'teki gerilime ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te dün gece yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama yaptı.

CHP Milletvekili Özgür Özel'e yönelik bir saldırı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eleştiriye tahammül edemeyen, demokrasiyi içine sindiremeyen, eleştiriye karşı düşüncesini açıklamaktan aciz ama kaba kuvvetle rakibi susturmayta çalışan bir sürecin içine girdik" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Her arkadaşımın şunu bilmesini isterim: CHP'ye yönelik saldırılar ve baskılar artacaktır. Ama onların da bilmesi gereken şey var. Hangi baskı, saldırı gelirse gelsin CHP'nin de geri adım atacak bir yapısı zaten yoktur. Doğasında da yoktur, tarihinde de yoktur. Biz inandığımız yolda, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu'nda dün gece tansiyon yükselmişti. CHP, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi nedeniyle oy kullanma işlemini yavaşlatmasıyla başlayan gerilim kavgaya dönüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP'li Olcay Kılavuz arasında ardebe yaşandı. Bugün çalışmalar yeniden başladığında tüm partilerden tansiyonu düşüren mesajlar geldi.