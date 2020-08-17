Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini muhalefetin tek adamı olmakla eleştiren Muharrem İnce sessizliğini bozdu.

Kılıçdaroğlu ''Bu aşamada disipline vermeyi düşünmüyorum ama partiye zarar veren kimseyi partide tutmak istemeyiz'' diye konuştu.



CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:



''Sizi eleştirdi diye eleştirenleri partinin dışına atarsanız, 'Artık senin burada yerin yoktur' diye bir kin, öfke, önyargıyla yaklaşırsanız bunun adı zaten 'siyaset' olmaz. Geçmişte bana muhalefet eden arkadaşlarım arasında hala milletvekili olan, belediye başkanı olan, partimizin yönetim organlarında görev alan isimler var. Demokrasiyi içselleştirmişseniz bunları olağan bulmalısınız.''



''YAPTIKLARI KANTİN SOLCULUĞU''



Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, ''CHP'yi sağa kaydırdı'' eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi:



''Herkes için ve her alanda adalet için mücadele edeceksiniz, sonra da yok CHP sağa kaymış. Bu eleştirileri yapanların pek çoğunun solculuğu 'sözde' solculuktur, gardrop Atatürkçülüğü gibi, gardrop solculuğu, kantin solculuğudur. Rakı masalarında Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirmeyi asla kabul etmem ve doğru bulmam. Oturup kendisine post tahsis edilmedi diye veryansın edeni samimi bulmam. Bunlardan dost da olmaz, partiye, ülkeye yarar da gelmez.''



MİLLET İTTİFAKI GENİŞLER Mİ?



Kılıçdaroğlu, ''Millet İttifakı genişler mi?'' sorusuna da ''Onu zaman gösterir'' yanıtını verdi.