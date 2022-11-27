Kılıçdaroğlu'dan öğrencilere beslenme desteği açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi twitter hesabı üzerinden eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, okullarda beslenme sıkıntısı çeken öğrenciler için destek çağrısında bulundu.

Ekonominin herkesi çok vurduğu ve yoksullaştırdığını belirten Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomi hepimizi vurdu çok yoksullaştık. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula götürdükleri beslenme çantasında kuru ekmek ve su var. İktidara gelir gelmez, bu ülkenin evlatlarına okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil. Selvi Hanım ve ben düşündük taşındık. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarında geri kalmadan beslenme çantalarına ulaşıyorlar. Gelin hep birlikte yardım edelim yavrularımıza."



Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz. pic.twitter.com/7O8hwqMEuf — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 26, 2022