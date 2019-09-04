CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'pejmürde ederiz' ifadelerini kullandı. Ne demek istedi? İstanbul ve diğer CHP'li belediyelere kayyum atanması gibi bir risk görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Her şeyi yapabilirler. Çünkü ortada hukuk, adalet yok. Bu akşam gelip ikimizi de tutuklayabilirler." yanıtını verdi.

Soylu'nun "pejmürde ederiz" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu.

"Pejmürde durumda olan bir adama ne söyleyim ben? Düne kadar Erdoğan hakkında söylediği laflara bir bakın, bugün Erdoğan'a yaptıklarına bakın. Bu ne demektir? Kişiliği olan bir insan, dün söylediklerini bugün yalamaz. Kişiliği olan bir insan söylediği sözlerin arkasında durur. Kişiliği olmayan bir insana ben ne söyleyebilirim? Benim bir şey söylemem doğru mudur? Düne kadar en ağır lafları ediyordunuz, bugün ayaklarının dibinden ayrılmıyorsunuz. Allah kimseyi kişiliksiz bir konuma düşürmesin. Bunun dışında bir şey söylemek istemem."

"CHP'li belediyelerde görevden alınma gibi bir risk görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Alsınlar, ne olacak? Hangi gerekçeyle alacaklar? Bulsunlar bir gerekçe, 'Ekrem İmamoğlu çok konuşuyor' desinler, alsınlar. 'Ekrem İmamoğlu'nu alıyoruz çünkü bizim hortumları kesti.' Alabilirler. Görevden alma gerekçelerinin başı onlara giden hortumların kesilmiş olması." karşılığını verdi.