CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Terörden çok çektik. Terörün bir insanlık suçu olduğunu defalarca dile getirdik. Teröre karşı mücadele edeceğiz ama terörün bir iç boyutu bir de uluslararası boyutu vardır. Uluslararası boyutuyla mücadele etmekte uluslararası dayanışma önemlidir.



Uluslararası ilişkiler bir atlatma mekanizması üzerinde değil de ülkeler bir araya gelip mücadele ederse terörü sonlandırabiliriz. Suudi Arabistan Arap Birliği'ni topluyor teröri karşı verdiğimiz mücadelede Türkiye Cumhuriyeti devletini kınıyor. Bunu biz kabul etmiyoruz.

Komşu ülkelerin iç işlerine karışmayın dedim, Irak'ın Mısır'ın İsrail'in Libya'nın iç işlerine karışmayın dedim. Oradaki ülkelerin kendi yönetimleri var dedim. Dünyanın her yerinden teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden Suriye'ye yolladılar. Maceracı bir dış politika izlemeyin dedik. 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacağız dediler, bunun adı maceracılıktır.

Bu macerecı bir dış politikanın Türkiye'ye faturasıdır. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye'de. 40 milyar dolar para harcadık onlar için. Her ülkenin özellikle de komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterelim dedik. Bunu göstereceğiz ki başka ülkeler de bize saygı gösterecek. Bugün dünyanın tamamını kendimize düşman ilan ettik.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini Trump kadar aşağılayan çıkmamıştır. Buna tepki göstermeyen bir iktidar da olmamıştır. İlk kez bu dönemde oluyor.

Ordumuz Suriye'de, kendi güvenliğimiz için. Topraklarımızın, halkımızın güvenliği için orada. Yapılanın bir savaş olduğu söyleniyor. Bunu AK Parti'nin yetkilileri de söylüyor. Başka birileri savaş dediği zaman neden savaş dedin diyorlar? Beyefendi kalkıyor, fetihten bahsediyor. Türkiye'nin en tepesindeki kişi nasıl fetihten söz eder?

Arap ülkeleriyle tarihi sosyal ilişkilerimizi geliştirelim dedik. Arap dünyasında taraf olmayalım dedik. Ortadoğu bataklığına müdahale etmeyelim dedik. Dış politikayı etnik köken üzerine inşa etmeyin dedik. Beyefendi gitti, ihvan kardeşliğinden söz ediyor şimdi. Bir başka partinin amblemini aldı, Türkiye'de kendi amblemi haline getirdi. İhvan'ın işaretini kullanmak için bir şeyler uyduruyorlar. Liyakat dış politikanın olmazsa olmazlarından birisidir dedik."



