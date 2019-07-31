Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti.

Ziyaret sonra CHP lideri basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Şirketleri kurtar işçiye para yok anlayışını kabul etmiyoruz. Astronomik rakamlar istenmiyor makul oranlar isteniyor. Elektriğe yapılan zam kadar yap sen de. Soğanı patatesi söylemiyoruz.

Kıdem tazminatı hakkında sendikalar kendi aralarında oturup uzlaşırsa bizim açımızdan sorun yok. Sendikalara rağmen teklif gelirse muhalefet edeceğimizi söyledik.

İş kazaları felaket durumda. Avrupa'da birinci dünyada üçüncüyüz. Hergün beş kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin çoğu sigortasız öldükleri gün sigorta yapılıyor.

Türk-İş'in yaptığı çalışmalar bizim için çok önemlidir.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ ATAMALAR

Belediye başkanlarının akrabalarını yönetime getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Bunların çoğu çözüldü. Bunların hepsi çözülecek. Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var? Sayın Davutoğlu siyasetçi için etik kurallarını getirdi geri çektiler. Buradan TBMM Başkanı'na açık çağrı yapıyorum: Siyasi ahlak yasasını çıkartalım.

Arkadaşların bir kısmı görevlerinden ayrıldı kalanlar da ayrılacak. Bazı belediyelerde verilen durum da doğru değil. Örneğin Selçuk Belediye Başkanı'nın yakını kendisi belediye başkanı olmadan çok önce orada çalışıyordu.

Havuz medyasına teşekkür ederiz ama aynı şeyi AK Partili belediyeler yaptığında neden yazmıyorsunuz? Siz gerçekten gazetecilik yapıyosanız diğerlerini de yazın.

BÜROKRATLARA ÇİFT MAAŞ

Bu kadar işsizliğin olduğu yerde bu doğru değil. Bazıları şirkette görev alıp sonra o şirketlerin denetiminden de sorumlu oluyor. Türkiye etik değerler açısından objeltik kurallara bağlandığında hiçbir sorun kalmaz.

SURİYE'DE BARIŞ KORİDORU

Barış koridoru da olabilir özel bir bölge de olabilir. Türkiye'de bir Suriye çalıştayı yapılmalı. Türkiye'de bütün tarafların olduğu bir Suriye çalıştayı yapılmalı. Suriye'deki olayları bütün boyutlarıyla değerlendirmek zorundayız. Ben bunu 2013 yılında dönemin başbakanı Erdoğan'a teklif etmiştim.