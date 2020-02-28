Kılıçdaroğlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı.

KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde KRT televizyonunda canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, program çıkışı parti genel merkezine geçti.



Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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