Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız vergidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açtığını hatırlatarak ''Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Parayla korkan sensin'' dedi.

CHP lideri, hurmadan yüzde 25 olan gümrük vergisinin de ramazan ayı boyunca sıfırlanması çağrısında bulundu.

''HALKIN İKTİDARINDA HESABINI VERECEK''

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Atama bekleyen öğretmenlere, sağlıkçılara şunu söylüyorum; biraz sabredin, az kaldı. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkesin işi olacak. Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen garabetlerine son vereceğiz. Emniyette yasa dışı talimatları kim verirse halkın iktidarında onun hesabını verecektir. Hakkın hukukun adaletin yanında olun. Angarya işler de size verilmeyecektir.

''MUTFAKLARDA YANGIN VAR''

Herkes biliyor ki mutfaklarda yangın var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aslında doğruları söylemiyor. Patatese yüzde 207 salatalığa yüzde 193 zam geldi. Mazota yüzde 210 benzine yüzde 161 zam geldi.

''ENFLASYON EN HAKSIZ VE EN ACIMASIZ VERGİDİR''

Enflasyon en haksız ve en acımasız vergidir. Bu işin sorumlusu sarayda oturan. Zam, zam, zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan.

''ÇAKMA EKONOMİST''

'Ekonomistim' diyor laf aramızda çakma ekonomist. Keşke ekonomist olsa. Çakma ekonomist. Merkez Bankası'nı söğüşlediniz. 128 milyar doları yok ettiniz. Faizcilere hizmet eden bir hükümetimiz var.



''BAL GİBİ BEŞLİ ÇETE; O HAKİME AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM...''

Beşli çete diye eleştirdim beşli çetenin tahsildarlığını yapıyor diye eleştirdim. Mahkemeden karar aldılar ihtiyatlı konuşacakmışın. Sarayın mahkemesi böyle karar vermiş. O hakime açık ve net söylüyorum ben beşli çete diyeceğim bak bakalım sen ne yapacaksın? Ben sana hakim değil sen de beşli çetenin yandaşısın diyeceğim. Bal gibi beşli çete. Savcılara da sesleneyim rüşvet olaylarının üzerine niye gitmiyorsunuz?İşi dolara bağlıyorsun. Lirayı atıyorsun bir köşeye işi dolarla vereceğim diyorsun. Beyefendi incinmiş sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha dava açmazsan namertsin. Bu beşli çeteye dolar bazında ihale vereceksin bir de kredilerine Hazine olarak güvence vereceksin. Milletin parasını nasıl 5 kişiye emanet edersin? Hakimlerini savcılarını devreye koyuyorsun. Mahkeme mahkeme dolaşma erdemliysen çık karşıma hesapsa hesaplaşalım. Çıkmaz. Bu hesabı kim yapar? Soygun düzeni.

''BENİ PARAYLA KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR''



Hiçbir yetkileri yok bakanların. 1 milyon liralık tazminat davası açmışlar. Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Parayla korkan sensin.

''HURMADAN GÜMRÜK VERGİSİNİ SIFIRLA''

Erdoğan'a söyleyeyim hurmadan gümrük vergisi yüzde 25 bari ramazan boyunca sıfırla kardeşim. Her dört hurmadan birisini devlet olarak alıyorsun. Ayrıca yüzde 1 de KDV alıyorlar. Saraylı kafasıyla bu işler olmaz.''