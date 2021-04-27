Kılıçdaroğlu: Erdoğan'nın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısı için kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu, Corona virüse karşı alınan yeni tedbirleri ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



ÜÇ HAFTA TAM KAPANMA

Üç hafta kapanma yaptınız tamam, doğrudur. Fakire fukaraya evde kal dedin. Doğru, insan hayatı her şeyin üstündedir. Ama şimdi Erdoğan'nın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz. Yine bu süreçte tüm icraların durdurulması gerekiyor. Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz.

Geçen haftaki grup toplantısında turizimcileri çağır bir sorunlarını dinle demiştim. Kısa çalışma ödeneğini kestin, işsizlik patlayacak demiştim. Erdoğan, dediğimi yaptı turizimcileri çağırdı dinledi, kısa çalışmayı uzattı. Bunun için teşekkür etmem lazım.

BİDEN'IN 'SOYKIRIM' İFADESİ



1915 olayları konusundaki düşüncelerimi aktaracağım. Bu olay önce yabancı haber ajanslarında ve medyada yer aldı. Biden bu yıl 24 nisanda konuşurken soykırımı kabul edecek dedi. Washington temsilcimizi aradım, doğru mu diye sordum. Doğruluk payı çok yüksek dedi.

Biden açıklamayı yaptı ve soykırım sözcüğünü iki kez kullandı. Bu Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. bugüne kadar pek çok iktidar geldi ama hiçbir ABD başkanı 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamadı.

Siyasetçilere düşen görev geçmişin acılarını bugün siyasi malzeme konusu yapmamaları. 1915 olayları acı mıdır? Evet acıdır. İncelenmelidir. Bu görevi politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman hazır olduğunu ifade etti.

1915 olaylarını tartışmak tarihçilerin görevidir. Eğer 19 Mayıs 1985 tarihinde NYC ve Washington Post gazeteleri görülseydi ve Biden'ın önüne konulsaydı, belki bu açıklama hiç olmayacaktı. O dönemde pek çok tarihçi 1915 olaylarının bir soykırım olarak görülmeyeceğini, tüm dünyaya ilan ediyorlardı. Bunu bugünün siyasetine malzeme etmek doğru değil. Azerbaycan-Ermenistan aralarındaki ilişkiler yeni yeni düzelirken, Türkiye-Ermenistan ilişkileri arasında önemli adımların atılması gerekirken tam tersi bir yönemlimle karşı karşıyayız.

Türkiye'nin kuruluşundan yana bu olayları ABD'de hiçbir başkan soykırım olarak tanımlamazken, neden Biden bunu yaptı? Asıl sorulması gereken soru bu. Dış politikanın bir özelliği var, dış politika iç politikanın bir malzemesi asla yapılmamalı. Dış politikada iktidar, mualefet ayrımı yoktur. Birlikte savunulur.