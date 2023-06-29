Kılıçdaroğlu: Genel başkanlık kimseye altın tabakta sunulmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası başlayan değişim tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Genel başkanların, değişime karşı olması kabul edilemez." diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.



"CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar. CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok." diyen Kılıçdaroğlu, Serbestiyet yazarlarının sorularını yanıtladı.