Kılıçdaroğlu: Genel başkanlık kimseye altın tabakta sunulmaz

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçim sonrası başlayan "değişim" tartışması sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama daha geldi. Kılıçdaroğlu, "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu: Genel başkanlık kimseye altın tabakta sunulmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası başlayan değişim tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Genel başkanların, değişime karşı olması kabul edilemez." diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

"CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar. CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok." diyen Kılıçdaroğlu, Serbestiyet yazarlarının sorularını yanıtladı.

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Değişim tartışmasının kişiler üzerinden yürütülmesinin doğru olmadığını belirten CHP Genel Başkanı, "Kişiler elbette değişimin öncülüğünü yapar. Ancak kişilerden daha önemli olan, değişimin felsefesi ve amacıdır. Değişim tartışmasının öncüleri olan bizler, değişimin felsefesini ve amacını ortaya koymalıyız." diye konuştu.

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Bir kez daha değişimin önünde durmayacağına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, CHP’de genel başkan da değişebilir; değişmiştir de. Öncelikle yanıtlanması gereken soru şu: “Hangi değişim?” Değişimler ileriye dönük olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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