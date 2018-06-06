CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de STK temsilcileriyle buluşmasında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Çiftçi ekemiyor ekse zarar ediyor karşılık alamıyor. Bakla dışarıdan pamuk dışarıdan saman dışarıdan niye böyle oluyor? Planlamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu örnekleri anlatıyorum size. Hepimizin sorumluluğu var. Ülke sadece benim ülkem değil hepimizin ortak ülkesi. Gelecek de hepimizin. Hangi organize sanayi bölgesine gitsem nitelikli ara elemana ihtiyacımız var derler. Bütün organize sanayi bölgelerimize teknoloji lisesi kuracağız. Hangi alanda ara elamana ihtiyaç var bu liselerde okutulacak.

''DEVLETİN SİGORTASI OLACAĞIM' DİYOR''

Sayın Muharrem İnce ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Tarafsız olacağım diyor. 'Devletin sigortası olacağım' diyor Cumhurbaşkanı olarak. Muharrem İnce'nin anlayışına göre de benim anlayışıma göre de Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması lazım. Adayı seçerken geleceği düşünerek tercihlerimizi yapmak zorundayız.

''LİDER SULTASINI KALDIRACAĞIZ''

Lider sultasını kaldıracağız. Eski sisteme asla dönmek istemiyoruz. Eski sistemle demokratik parlamenter sistem arasında dünya kadar fark var. Eski sistem 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği bir sistemdir. Yüzde 10 seçim barajı vardır YÖK vardır. Bunların kalkması lazım. Biz eski sisteme dönmek istemiyoruz. Lider sultasını getiren Seçim Kanunu'dur. O kanun da değişecek. Gerçek anlamda demokratik parlamenter sistemi kurmak istiyoruz.

''ÇİFTÇİNİN FAİZ BORÇLARINI TAMAMEN SİLECEĞİZ''



Esnaf kardeşlerim için de şunu söyleyeyim; kira stopajı belası var bunu kaldıracağız. Çiftçinin faiz borçlarını tamamen sileceğiz.''