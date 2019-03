CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Herkesin yaşam tarzına saygı göstereceksin. Bay Kemal olmak o kadar kolay değil. Bay Kemal olmak için silah fabrikasını Katar ordusuna satmayacaksın. Değerli ülkücü kardeşlerim size sadece bir şey sormak isterim. Dünyada kendi silah fabrikasını yabancılara satan bir devlet gösterin. Nereye sorarsanız sorun dünyada örneği yoktur. Silah fabrikasını yabancıya satanlara milliyetçli denmez. Milliyetçi vatanına ordusuna sahip olanlara denir. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna satıyorsa hiçbir ülkücünün gidip ona oy vermemesi lazım. 17 yıl ne söylediyse yerine getirdiniz. Sonra sizin aklınızla oynadı, bunlar yokluk kuyruğu değil varlık kuyruğu dedi. Varlık kuyruğu olsaydı, fakir fukarayı kovar sen girerdin o kuyruğa.

Belediyelerimiz her kuruşun hesabını verecek. Hizmet nasıl verilir o zaman göreceksiniz. İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri öetro yapar. İzmir kilometresini 50 milyona, Ankara 100 milyona, İstanbul 150 milyon liraya yapar. Nasıl oluyor diyeceksiniz? Her kurşun hesabını millete verirseniz para var. Vereceğiniz her oy çok önemlidir. Her oy Türkiye'nin kaderini belirleyecek. O nedenle sandığa gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. Sandığa gidin ve oy kullanın. Bunun sözünü veriyor musunuz? Ben de size söz veriyorum, iki başkanımın da vaatlerinin takipçisi olacağım."

Kılıçdaroğlu, öncesinde ise Antalya Konyaaltı'nda odalar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlarla buluşmasında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:



"2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Tütünde bir dünya markası olan Türkiye! Üstelik tarımsal alan büyüklüğümüz Yunanistan'ın 10 katı. Hayvan üreticilerini cezalandırdık. 7.5 milyar dolar yurtdışına para ödedik.



Bunu kendi çiftçimize ödesek ne olurdu? Emin olun Ortadoğu'yu beslerdik. Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı, kışlık soğanı stoklayan terörist oldu. Pek çok vatandaş terörist oldu. Şu akla mantığa bakın.



Belediye başkanı arkadaşlarımdan iki şey istiyorum. A bölgesi bana oy vermedi demeyeceksiniz. Her yere eşit hizmet götüreceksiniz. Sadece yoksul bölgelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. İkinci olarak yaptığınız bütün harcamaların hesabını millete vereceksiniz."