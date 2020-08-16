Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini kabul etmiyoruz

ABD başkan adayı Joe Biden'in tartışma yaratan sözleriyle ilgili bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan geldi.

Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'a gidişi öncesinde evinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Konunun 7 ay sonra neden gündeme getirildiğini merak ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık.

Beni üzen şey şu, gerçekten de 7 aydır 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanlığının tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri 'bunu kullanın deliğe süpürmeyin' mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz."



ABD başkan adaylarından Joe Biden'in "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim” ifadelerini kullanmıştı.



"BUNUNLA İLGİLİ GEREKLİ TEPKİYİ ÖNCE MUHALEFET GÖSTERMELİ"

