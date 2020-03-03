Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



''Yönetilemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ne yapacağız, 5 madde getirdik, 7 madde getirdik, yapmayın dedik. Egemen güçlerin bu ülkeden nasıl gönderildiğini acaba biliyorlar mı? Defalarca uyardık. Egemen güçlerin ülkede taşeronluğunu yapmak pahalıya patlar dedik.

Bir ülkenin rejimini değiştirmek için çaba sarf ediyorsun. Suriye'de insan hakkı ihlali vardır dersin uluslarası bir platforma taşırsın bunu. Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık, savunmayacağız da. Bizim askerlerimiz, 1 mehmetçiğin tek tırnağı bile Suriye'den daha önemlidir dedik. Neden böyle diyoruz biz kendi bölgemizde savaş istemiyoruz.

Devlet aklından bahsediyoruz bu sıralar ne demek devlet aklı, Türkiye'nin haklarını her yerde savunmaktır. Riyakatli insanların bulundupu yerlerde devlet aklı olur. Eğer yoksa devlet aklı değil, bir kişinin aklı vardır orada.

SURİYE POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Sana Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını kim verdi. Çık bunu miletin önünde açıkla. Türkiye'nin Orta Doğuda görevi var diyor. Eş başkanlarından biriyiz biz diyor. Sen git önce ülkenle uğraş. Sanane Ortadoğu'da. Neden başkalarının laflarına göre görev alıyorsun. Ama bazen Erdoğan'da yanlışlarını görüyor, hakkını yemeyim.

Bizi Suriye'deki kanlı batağa çekmeye yönelik her türlü adıma yönelik soğuk kanlı olmalıyız. Kim seni yönlendirdi? Kim Orta Doğu'ya gir dedi? Erdoğan cevabını veriyor, ''Ya biz ÖSO'yu ey Amerika seninle beraber kurduk ya bunun adını da Obama ile kurduk'' diyor. Erdoğan kendisi itiraf ediyor bunu. Sen niye Amerika'nın işiyle Özgür Suriye Ordusu'nu kurarsın.

27 şubat günü elim bir olay oldu. O gün bir programdaydım, kesmek zorunda kaldık. Hemen arkadaşları topladık. Hep beraber izledik, bilgi edinmeye çalıştık. Hatay bölge yetkilileri ile konuşmaya çalıştık. İlerleyen saatlerde gelen haberler daha acı olmaya başladı. Kimse açıklama yapmıyor ama. Hatay Valisi ise 9 şehidimizin olduğunu açıkladı. Ama gelen bilgiler bunun çok üstündeydi. Sayın Vali sonra 22 dedi sonra da 29 dedi. Ve biz dedik ki eğer böyle bir durum varsa TBMM'nin toplanması lazım. Hiçbir suçlama eleştiri olmadan TBMM toplansın istedik. Vekil olarak buna hakkımız var. Bunu söyledik. Ertesi gün yine hiçbir haber yok. Tekrar parti sözcümüz sağ duyulu bir açıklama yaptı. Anayasamızdaki gerçeklere dayanarak birlik ve bütünlük içinde bu gayret aşma gayretidir. Meclise oturalım ve konuşalım diyoruz. Onlarca şehidi varken TBMM'nin hızla toplanmaması düşünülemez.

''ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK'' ELEŞTİRİSİ

Üçüncü gün sayın Erdoğan İstanbul'da bir toplantı yaptı. İlk kez çıkıyor. 33 şehidimiz var ilk kez konuşma yapacak. Ekonomiden bahsetti, başarılarından bahsetti bir sürü şeyden bahsetti. Tabii dğal olarak bir de benden bahsetti. Dinlerken bir kez daha fark ettim biz neden sorumlu o ne kadar sorumsuz davranıyor. Kılıçdaroğlu beni aramadı diyor. Kardeşim sen arayacaksın bilgi vereceksin. Bu neyi gösteriyor biz cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa ülkeyi yönetemez. Daha şehitlerimizin cenazesini toprağa vermemişiz sen bari bir başsağlığı dile. Şehitlerimizin sayısını bile yanlış söyledi.

Şehitler tepesi boş kalmayacak diye bir açıklama yaptı. Şehitler tepesi zaten boş değil ki o tepede yüz binlerce şehit var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki 'neden ben daha fazla şehit vermiyorum' diyor. Ya insan da biraz vicdan olur. O gece on binlerce anne uyumadı. O gece bu memleketin cumhurbaşkanı yoktu.

PUTİN'E 4 SORU

Şimdi Putin'e koşacak. Puitin ile yan yana geldiğinde de ki bizim ülkemizde Bay Kemal var. Bana sürekli soru soruyor. Bana 4 tane soru sordu, bunları sorma mı istiyor. Soru bir, Birliklerimizin yerini bildirdiğimiz halde neden askerlerimizi şehit ettiniz? Soru iki, ilk saldırının ardından uyarı yapmamıza rağmen ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? Üçüncü soru, yaralı ve şehitlerin Türkiye'ye getirilmesi için helikopterlere neden izin vermediniz? Dördüncü soru, savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz bu ambulansları neden vurdunuz? Bu soruları sorsun, Bay Kemal'in soruları desin.