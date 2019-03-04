CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sancaktepe'de iş dünyası, STK ve oda temsilcileriyle buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"17 yılın sonunda insanlar soğan kuyruğuna muhtaç hale geliyorsa durup düşünmek lazım. Bırakın devletin borçlanmasını vatandaş da borç batağı içerisinde. Sandığa giderken düşünerek ve elimizi vicdanımıza koyarak sandığa gitmeliyiz. Başarısızlığa ortak olma geleneğinden gelmiyoruz, başarıya ortak olmalıyız. Adaletli güce ortak olmalıyız.

Belediye başkanı hizmet yapmak için para harcar. İhale mi yaptın saydam olacak. Bir mahalle ile ilgili düzenleme yapacaksan o mahallenin muhtarının görüşünü almak durumundadır.

İstanbul'un kaderini değiştirmemiz lazım. İstanbul'un tapu sorunu çözülemiyor. Neden çözülemiyor. Bİzim elele verecekler bütün tapu ve imar sorunları çözülecek. Kentsel dönüşüm yapıyorlar. Kentsel dönüşüme karşı değiliz.

Asgari ücret 2 bin 200 lira olmalı dedik. Bizim belediyelerde 1 Ocak 2019'dan bu yana asgari ücret 2 bin 200 liradır. Özgen Başkan seçilecek Sancaktepe Belediye Başkanı olacak asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. 2 bin 200 ile 2 bin 20 lira arasındaki nisana kadar olan farkı da ödeyecek işçiye.

Hayat pahalılığı almış başını gidiyor, kriz de. Reel sektörü yeni vurmaya başladı kriz. İşsizlik daha da artacak. Sandığa giderken bunu düşüneceğiz, aklımızı kullanacağız.

Biz bir yola çıktık, çıktığımız yol hak yoludur. Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorunu yoktur."







