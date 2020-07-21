Kılıçdaroğlu: Kadına şiddet giderek tırmanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar,



''CHP'nin milliyetçiliği sorguluyor zaman zaman. Vatan toprağını indirilip Süleyman Şah türbesini kaçıranlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamaz. İdblib'de 33 askerimiz şehit oldu. Ne oldu? Hesabı soruldu mu? Ama onlar koşa koşa gittiler Putin'e gittiler. Bunlar gelip bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamaz.

VAN'DA TEKNE FACİASI

Van Gölü'nde bir facia yaşandı. Ancak üzerinde durulmadı. Nasıl oluyor da bu insanlar sınırları geçip tekneye binip başka sınırlara gitmek istiyorlar. Eğer sınırlar yol geçen hanı olarak görülüyorsa oturup iktidarın sorgulanması gerekiyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı nerede.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Pınar Gültekin'in hayatına son verildi. Kadına şiddet giderek tırmanıyor. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Kadına yeri geldiğinde en güzel sözleri söylüyoruz. Kadına yönelik şiddetin araştırılması gerekiyor. Hayatın her alanında mücadele eden kadın. İşkenceye gelince öldürülen hep kadınlar.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatını getireceğiz dediler, biz bundan vazgeçmeyiz dediler. Öve öve bitiremediği bu şekli ile bu adımı atmak doğru değil demeye başladı. 3 sendikanın başkanını çağırıp neden sormadın.