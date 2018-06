CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da esnaf buluşmasında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Esnafın çok sayıda sorunu var. Türkiye geneline bakalım bir kira stopajı belası vardır. O kira stopajı belasını Allah'ın izniyle Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda 'Millet İttifakı' da parlamentoda çoğunluğu sağladığında bunu kaldıracağız.

''HAVA GÜZEL PİKNİĞE GİDELİM DEMEYECEĞİZ''

Pazar günü hep beraber el ele kol kola bayram havası içinde sandığa gitmek zorundayız. Bugün hava güzel pikniğe gidelim demeyeceğiz. Sandığa giderken demokrasiden yana özgürlükten yana genç dinamik enerjik bir Cumhurbaşkanı adayımız var. Eski bir öğretmen. Adı Muharrem İnce listenin birinci sırasında yer alıyor. Ona da evet diyecek miyiz?



''BİR KÜÇÜK ESNAF ZİNCİR MAĞAZALARLA NASIL BAŞ EDECEK?''

Servisçilerin sorunu var taksicilerin sorunu var büfecilerin sorunu var bu sorunları çözmenin tek adresi var o adresin adı CHP'dir. 7 binin üzerinde zincir mağaza var. Bir küçük esnaf bu zincir mağazalarla nasıl baş edecek?

''DEVLETİ YÖNETMEK İÇİN DENEYİM DEĞİL ÖNCE AKIL LAZIM''



Soğanın 6 lira olduğunu biliyoruz. Bütün bu sorunlar hepimizin gündeminde. Bütün mesele şu bu sorunları nasıl çözeceğiz? Devleti yönetmek için deneyim değil önce akıl lazım. Devleti yönetmek dünyanın en kolay işidir. Çünkü devlette herkesin görevi bellidir ve kanunlarla tanımlanmıştır. Almanya'da 4 ay hükümet kurulamadı hiçbir esnafı çıkıp ne olacak bu memleketin hali demedi. Çünkü devletin çarkı tıkır tıkır çalışıyor. Devlet yönetiminde liyakat var. Devletle hükümet farklıdır. Devlet bakidir.



''HÜKÜMETİN GÖREVİ DEVLETİ DEĞİL, ÜLKEYİ YÖNETMEKTİR''



Devlette en düşük kademe şefliktir. 4 yıllık üniversiteyi bitirmeniz sınava girmeniz kazanmanız ardından bir süre çalışmanız lazım. Şeflik sınavını kazanırsanız şef olursunuz. Başbakan olmak için veya bakan olmak için veya milletvekili olmak için ilkokul diploması savcılıktan iyi hal kağıdı bunu aldığınız andan itibaren hiçbir sorununuz yoktur. Hükümetin görevi devletteki liyakat sistemini korumak ve kendi politikalarına göre devleti değil ülkeyi yönetmektir.

''BİR KİŞİ HER ŞEYİ BİLEMEZ''



Türkiye Cumhuriyet devletini bir kişiye teslim ettiğinizde o ülkenin geleceği karanlıktır. Bir kişi her şeyi bilemez. Demokrasilerde her makam denetlenir. Bu gerçekle düşünerek sandığa gitmemiz lazım. Bu seçimler diğer seçimler gibi değildir. Bu seçimlerle biz yeniden güçler ayrılığı ilkesini medya özgürlüğünü getirmek zorundayız.

''MEDYA PATRONLARI GAZETECİLİKTEN BAŞKA BİR İŞLE UĞRAŞMAYACAKLAR''



Cesaret edip bizi kendi televizyonlarına bile davet edemiyorlar. Onlar da biliyorlar ki biz yüzde 100 doğruları söylüyoruz. İlk yapacağımız iş medya özgürlüğünü kesinlikle sağlamaktır. Medya patronları gazetecilikten başka bir işle uğraşmayacaklar. Bütün medya çalışanları sendikalı olacak.''